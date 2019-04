Mühlenbach Mann stirbt bei Unfall mit Reisebus

Der 76 Jahre alte Fahrer eines VW-Busses fuhr ungebremst in einen Reisebus. Wie die Polizei mitteilt, war der 76-Jährige gegen 17.30 Uhr talwärts unterwegs und sei, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Reisebus.

Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Im Reisebus, welcher zum Unfallzeitpunkt mit 42 Personen besetzt war, wurden bei der Kollision der Fahrer und weitere fünf Insassen leicht verletzt. Die Gäste setzten ihre Fahrt in einem Ersatzbus fort.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 50.000 Euro. Nachdem beide Busse geborgen und die Fahrbahn gereinigt worden war, wurde die Sperrung am Freitag gegen 22.30 Uhr wieder aufgehoben.