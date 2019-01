Mühlenbach Kleine VfK-Truppe macht ihre Sache gut

Am Samstag gingen mit Alexander Müller, Simon Schmider und Marcus Schmider drei Aktive an den Start. Der Jüngste von ihnen, Marcus Schmider, startete mit zwei Siegen in das Turnier. Im Poolfinale musste er sich dem starken Lahrer Mike Köln geschlagen geben. Im kleinen Finale hatte sein Gegner die größeren Reserven und so stand am Ende Platz vier für Marcus zu Buche.

Mit zwei Gegner hatte es Simon Schmider in der Klasse bis 86 kg zu tun. Gegen Henry Vallant und Damon Mandel, beide von der RKG Freiburg 2000, konnte er zwei Schultersiege einfahren und wurde somit verdient Bezirksmeister.

Im Limit bis 125 kg ging Alexander Müller an den Start. Mit Siegen gegen Max Maier aus Schuttertal und Nicko Fels aus Altenheim, ebnete er sich den Weg ins Finale. Dort traf er auf den ehemaligen deutschen Spitzenringer Andreas Fix aus Altenheim. Trotz starkem Kampfmusste Alex sich knapp geschlagen geben und belegte den zweiten Platz. Andreas Ringwald musste nach einer Verletzung in seinem zweiten Kampf die weiteren Kämpfe aufgeben und belegte am Ende Platz 4.