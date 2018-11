Mühlenbach Keinen Grund zum Jammern

Diese gute Position soll mit einem Sieg gegen Olympia Schiltigheim II am Samstag ausgebaut werden. Die VfK-Staffel erwartet die Ringer aus dem Elsass um 20 Uhr in der Gemeindehalle Mühlenbach. Trotz des 18:12-Sieges im Vorkampf werden sich die Gastgeber den Erfolg hart erarbeiten müssen und werden nichts geschenkt bekommen, denn die Gästestaffel ist als Tabellensiebter in Sachen Klassenerhalt noch längst nicht aus dem Schneider.

Zu Schlusslicht ASV Urloffen II trennen die Franzosen ganze drei Zähler, die in fünf verbleibenden Kämpfen rasch zusammenschmelzen können, die 14:19 -Niederlage gegen den abstiegsgefährdeten RSV Schuttertal am vergangenen Wochenende hat ein Übriges dazu getan.

Gästestaffel ist noch nicht gesichert