Mühlenbach Hammeraufgabe für den VfK

Auch Simon Volk vom VfK traut sich gegen dessen Bruder Vincent einen knappen Sieg zu und Csaba Horvath sollte im Limit bis 57 kg gegen Sasha Hinderer siegreich bleiben. Wenn es also gut läuft, können den Gastgebern durchaus fünf Einzelsiege gelingen, was natürlich nicht für eine Überraschung ausreichen wird. Der VfK Mühlenbach muss damit rechnen, in der Tabelle nochmals einen Platz abzurutschen und die Vorrunde auf Rang vier zu beenden, was vor Saisonbeginn nur Optimisten dem VfK zugetraut hätten.