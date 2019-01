Mühlenbach Großes Fest für einen kleinen Verein

Mühlenbach. Schon beim Zunftmeister-Empfang zeigte sich die freundschaftliche Verbundenheit der Mühlenbacher Rabenhexen mit vielen Zünften in der Region und weit darüber hinaus. Im elften Jubiläumsjahr zählen etwa 25 Aktive, acht Passive und zwölf Kinder zu den blau-schwarzen Hexen. "Das ist immer noch ein relativ kleiner Verein für so ein großes Fest", wusste Oberhexe Marlene Wagishauser und bedankte sich bei den Helfern, die den Hexen unterstützend zur Seite stehen.

So wurde als Moderatorin beispielsweise Antje Hettich aus Haslach gewonnen, die sich stimmgewaltig der Geräuschkulisse in der Halle stellte. Mit der Vorstellung der 24 Gastzünfte und dem jeweiligen Narrenruf erlebte sie dann ihre Überraschung, als sie von den Schramberger Kräuter-Hutzel und ihrem vereinsinternen Narrenruf kurzerhand überstimmt wurde. Doch wer Hettich kennt, der weiß: So schnell bringt sie nichts aus der Fassung. Also ging es weiter durch die Begrüßung, an deren Ende Bürgermeisterin Helga Wössner die Glückwünsche der Gemeinde überbrachte.

Ihre laut umjubelte Premiere des diesjährigen Tanzes feierten dann die Nachwuchstalente der Mühlenbacher Narrenzunft. Viel fürs Auge boten die Tänzerinnen des TV Steinach und die Tanzgruppe der Hofstetter Alt-Steig-Hexen.