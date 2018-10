Mühlenbach Furtwangen eine gute Adresse für Mühlenbach

Nachdem die Gästeringer von der Breg im Vorjahr beim 16:14- und 15:17-Sieg des VfK noch jeweils hartnäckigen Widerstand leisteten, kehrten sie diesmal chancenlos zurück. Auch brachten sie Gastgeschenke mit, denn VfK-Athlet Alexander Müller durfte einen Vierer kampflos einstreichen. Für den klaren Gesamtsieg der Gastgeber sorgten auch die beiden gewonnenen Schlüsselkämpfe in der 66 kg- und 86 kg-Klasse. Gegen KSK-Jugendringer Max Kokulan (57 kg) hatte Csaba Horvath nicht das erwartete leichte Spiel. Bis zur dritten Minute war das Duell ausgeglichen, ehe Horvath die Zähler zum 8:3-Punktsieg holte. Im Schwergewicht legte VfK-Ringertrainer Patrick Schwendemann seinen Kontrahenten Christian Rusu mit einer Aktion am Boden frühzeitig auf die Schultern. Zum Statisten degradiert wurde VfK-Youngster Marcus Schmider (61 kg). Gegen den rumänischen Top-Athleten Ionut-Georgian Hamzu fehlten ihm bei der 0:16-Niederlage lediglich fünf Sekunden, um in den Pausentee zu kommen.

Die erste Schlüsselbegegnung des Kampfabends gab es zwischen VfK-Ringer Simon Volk (66 kg) und Vincent Kirner. Allerdings sah der Furtwangener nach einer 4:0- Führung fünf Minuten lang wie der Sieger, ehe Volk mit einer schönen Freistilaktion aus dem Stand den Ausgleich schaffte. Aufgrund der höheren Wertung wurde Volk Punktsieger. Ebenfalls eng her ging es zwischen Tobias Neumaier (86 kg) vom VfK und Sascha Weinauge. Gegen den stärker eingeschätzten Gastringer legte Neumaier mit zwei Take-Downs schon früh die Basis für seinen späteren 4:2-Punktsieg. VfK-Akteur Michael Wettlin bestimmte gegen Philipp Wolber klar das Kampfgeschehen und kam zu mehreren kleineren Wertungen. Der passiv eingestellte Wolber handelte sich zwei Passivitäten und eine Verwarnung wegen negativen Ringens ein, wodurch Wettlin beim 11:0-Punktsieg einen Dreier mitnahm.

Für die Gastgeber machte danach Mario Eble (80 kg) alles klar. Er schulterte Ersan Baydenk bereits in der zweiten Minute. Während VfK-Jugendringer Louis Kurz (75 kg A) beim 0:15 gegen Kevin Reuschling keine Chance hatte, schraubte VfK-Oldie Paul Vollmer mit seinem 6:0 Punktsieg über Mike Kromer das Endergebnis auf 21:8. Am kommenden Samstag muss der VfK Mühlenbach beim RSV Schuttertal antreten.