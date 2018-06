Mühlenbach Erholungsfunktion oder Naturschutz?

Der Bestand am "Vorderen neuen Berg" sei sehr wertvoll, die restlichen Standorte überwiegend interessant. In einer Klausurtagung wird sich das Gremium mit den Einzelheiten der künftigen Nutzung auseinandersetzen. Bürgermeisterin Helga Wössner erkundigte sich nach dem Ausmaß der Wildschäden im Gemeindewald. "Es ist schwierig", befand der Revierleiter. An manchen Stellen sei der Wald stark betroffen, die Bejagung sei in manchen Tälern nicht optimal. Allerdings sei es auch schwierig, bestehende Jagdpacht-Verträge zu ändern. Angesprochen auf das jüngste Urteil im Kartellrechtsverfahren hielt sich der Revierleiter vage: "Es ist noch völlig in der Schwebe, wie es weitergehen wird. Es liegt noch keine Urteilsbegründung vor. Deshalb lassen wir das Tagesgeschäft erst einmal weiter laufen wie bisher."

Die Förster seien jetzt schon angehalten, kostendeckend zu arbeiten. Sollte die institutionelle Förderung durch den Einsatz der Revierleiter wegfallen, kämen auf den Waldbesitzer Kosten in Höhe von sechs bis acht Euro je Festmeter zu – "viel Geld für jemanden, der wenig Holz macht." Damit gehe die Befürchtung einher, dass die Beförsterung vor Ort nicht mehr genutzt werde und es liege die Vermutung nahe, dass sich das nachteilig auf die Waldbesitzer auswirken werde.

Bisher wurde der Einsatz von Revierförstern vom Land getragen. Diese institutionelle Förderung wurde den Waldbesitzern als Ausgleich für die Nutzung ihrer Wälder durch die Allgemeinheit gewährt. "Das Eigentumsrecht der Waldbesitzer wird durch die gesetzlich geregelte, öffentliche Nutzung eingeschränkt", verdeutlichte Revierleiter Menn. Eine Umwandlung der bisherigen institutionellen in eine Flächenprämie wird es aufgrund von geltendem EU-Recht nicht geben, erklärte Becherer den Ratskollegen.