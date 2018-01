Mühlenbach Die Liebe gewinnt gegen die Habgier

Mühlenbach. Verdirbt Geld wirklich den Charakter? Das fragte sich auch die Laienspielgruppe des Mühlenbacher Männergesangvereins Liederkranz, die mit dem dreiaktigen und turbulent-amüsanten Lustspiel "Der Lottobauer" von Michael Haidner mal wieder voll ins Schwarze getroffen hat. Die sechs Akteure glänzten mit darstellerischem Können und einer ausgezeichneten Bühnenpräsenz so dass sich die Gäste in der voll besetzten Gemeindehalle zwei Stunden lang köstlich amüsierten, herzlichst lachten und immer wieder reichlich Beifall spendeten.

"Der Lottobauer" ist ein aufregendes, unterhaltsames und äußerst vergnügliches Theaterstück, das mit zahlreichen Bezügen zum örtlichen Geschehen gespickt worden war. Die authentische Geschichte spielt ausschließlich in der bäuerlichen Wohnstube der lebenslustigen Bäuerin Walburga Wallinger, hervorragend von Evmarie Buick in Szene gesetzt, die ihre beiden Töchter Franzi (Simone Grießbaum) und Kreszenz (Sonja Winterhalter) gewinnbringend unter die Haube bringen will. Doch Franzi ist in den armen Knecht Franz (Karl Becherer) verliebt, und er in sie. Deshalb hat sie auch keinen Bock, den reichen Postboten Fridolin, ganz toll von Erich Becherer gespielt, zu heiraten. Dessen herrischer Vater, Großbauer Katzenbeißer, wurde äußerst unterhaltsam von Wilhelm Klausmann dargestellt.

Durch ihre ziemlich kostspieligen Neigungen für extravagante Dessous und Schuhe, feuchtfröhliche Gesangsdarbietungen und Kartenspiele mit hohen Einsätzen geht der Bäuerin Wallinger das Geld aus. Und so kommt‘s, dass sie sich beim dreifachen Hofbesitzer Katzenbeißer so hoch verschuldet, dass sie vor dem Ruin steht und er sie zwingt, ihm den Hof zu überschreiben.