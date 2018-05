Mühlenbach "Die Hauptschule ist keine Sackgasse"

Mühlenbach. Seit 18 Jahren ist Stefan Benz in der Mühlenbacher Schule; die ersten drei Jahre arbeitete er ausschließlich als Lehrer, dann übernahm er die Schulleitung. "In der Grundschule unterrichten wir insgesamt etwa 70 Schüler und haben interessanterweise mehr Hauptschüler. Pro Klasse sind es etwa 17 Schüler."

Die Diskussion um den Erhalt der Schule habe es schon gegeben, als er an die Schule gekommen wäre. Dass von 18 Schulabgängern sieben eine Ausbildung beginnen würden, fand Weiß dann "beachtlich, im Vergleich zu anderen Schulen." Er bezeichnete die Fusion der Mühlenbacher und Hofstetter Hauptschule als mutigen Versuch, die kleine Schule zu erhalten und betonte: "Wenn es gelingt, ist das für die Kinder beider Gemeinden und darüber hinaus ein Gewinn."

Der Abgeordnete interessierte sich für die Zusammenarbeit mit regionalen Firmen und die mögliche Schwierigkeit beim Finden eines Ausbildungsplatzes. Schulleiter Benz erklärte einen Teil des Berufswege-Konzeptes mit zwölfwöchigen Praktika in Firmen des Handwerks, der Industrie, des sozialen Bereichs oder der Verwaltung. Es müsse Aufgabe der Schule sein, möglichst viele Angebote zu unterbreiten und die Schüler in viele Bereiche hineinschnuppern zu lassen. "Damit wissen die Schüler in der neunten Klasse, was zu ihnen passt – oder eben auch nicht. Und damit ist dann schon sehr viel erreicht."