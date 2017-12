Mühlenbach "Das hatten wir ja schon geahnt"

Mühlenbach. "Ich dachte, wir könnten heute bessere Ausschreibungsergebnisse präsentieren", zeigte sich Stefan Hättich vom Architekturbüro Hättich & Faber enttäuscht. Sowohl bei den Erd-, Beton- und Maurerarbeiten als auch bei den Zimmererarbeiten und den Blechnerarbeiten lagen alle Angebote über den geschätzten Kosten.

Bei den Erd-, Beton- und Maurerarbeiten hatten beispielsweise drei Firmen ihre Angebote abgegeben, das günstigste kam mit 276 492 Euro von Schätzle-Bau aus Fischerbach. Geplant war mit Kosten in Höhe von 257 940 Euro. Mit rund 20 000 Euro sei das "eine deutliche Überschreitung", wie Hättich sagte. Diese Mehrkosten hätten laut dem Architekten ihre Ursache in vielen kleinen Überteuerungen. So seien beispielsweise die Stahlpreise höher ausgefallen als gedacht und auch eine Stützwand sei teurer geworden. "Wir werden dann eben schauen, dass wir an anderer Stelle mit den Ausschreibungen runter kommen", so Hättich. "Aber die Baupreise sind momentan schwierig." Er versprach aber auch: "Wir kämpfen um die Preise und werfen alles in die Waagschale. Gegen die Baupreise ist man aber machtlos."

Der Gemeinderat nahm die Preiserhöhungen relativ gelassen hin. "Dass das teurer wird, war doch schon in der letzten Sitzung klar", meinte beispielsweise Klaus Armbruster (Freie Wähler). Bürgermeister Karl Burger wehrte sich vehement dagegen, den Rotstift am Grundriss anzusetzen: "Damit fangen wir nicht noch einmal an. Wir haben das mit den Preisen ja schon geahnt, wir können wohl froh sein, wenn das unterm Strich mit zehn, 15 Prozent mehr abgeht."