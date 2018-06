Mühlenbach Das Festwochenende

Am Freitagabend, 20. Juli, wird das Mühlenbacher Feuerwehrgerätehaus mit geladenen Gästen und Vertretern der Feuerwehr eingeweiht und gesegnet. Am Samstag, 21. Juli, steigt ab 19.30 Uhr die Sommergaudi mit den "Alpenkrachern". Beim Fassanstich wird Laura Brucker als amtierende "Miss Schwarzwald" dabei sein, außerdem gibt es im Festzelt einen Bierwagen und eine Blaulicht-Partybar. Der Festsonntag beginnt um 10.15 Uhr mit einem Gottesdienst in der Mühlenbacher St. Afra-Kirche und steht dann ganz im Zeichen des Feuerwehrfests. Um 11.30 Uhr spielt die Mühlenbacher Trachtenkapelle zum Frühschoppen auf, ab 12 Uhr gibt es einen Mittagstisch und zum nachmittäglichen Kaffee und Kuchen kann ab 14 Uhr das Feuerwehrgerätehaus besichtigt werden. Außerdem gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm.

Mühlenbach. Denn von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. Juli, wird es ein großes, buntes Festwochenende rund ums neue Feuerwehrhaus im Vorbäch geben.

"Ursprünglich war das Einweihungsfest am 8. Juli und ein zweitägiges Feuerwehrfest am 21. und 22. Juli geplant", erklärt Mühlenbachs Feuerwehrkommandant Friedrich Uhl. Doch auf Wunsch von Bürgermeisterin Helga Wössner sei der Termin nun verlegt worden. "Und das finde ich mittlerweile auch gut so", betonte Uhl.