Mühlenbach Charismatische Kätzchen und Konfetti

Mühlenbach. Das Festwochenende zum 125-jährigen Vereinsjubiläum der Mühlenbacher Trachtenkapelle findet vom 12. bis 15. Juli 2019 statt und hat vieles zu bieten. Am Freitagabend wird das Jubiläum mit einer der größten 90er- und 2000er-Partys im Kinzigtal eröffnet, wird seitens der Veranstalter versprochen.

Mit dem "Mütze Katze DJ-Team" aus Berlin komme der aktuelle Star am 90er-Jahre-Himmel, der zu den besten Live-Acts Deutschlands gehöre. "Zwei charismatische Kätzchen, eine Menge Konfetti, ein bisschen Wunderkerzen, Wasserbälle und Luftmatratzen – einfach eine Menge Spaß, die Garantie zum Mitsingen und Gänsehaut sind zu erwarten", ist in der Pressemitteilung zu lesen.

Außerdem wird zu Beginn des Freitagabends ein XXL-Bierpong-Turnier ausgerichtet, was sich bei den Musiker-Festen der vergangenen Jahre als sehr erfolgreich erwiesen habe. Für den Samstagabend wird dann eine unvergessliche Schlagerparty unter dem Motto: "100 Prozent Schlager live!" geboten. Als große Stars am Schlagerhimmel werden Anna-Maria Zimmermann, Anita und Alexandra Hofmann sowie die Live-Band Felix und Co. einen grandiosen Abend bieten, für den eigens eine große Tanzfläche aufgebaut wird. "Wir starten jetzt mit dem Vorverkauf, der Eintritt kostet 26 Euro", erklärt Musik-Vorstand Bruno Brucker. Neben den offiziellen Vorverkaufsstellen (siehe Info) können Eintrittskarten auch über die Internetseite der Trachtenkapelle und bei jedem aktiven Musiker erworben werden.