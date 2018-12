Mühlenbach Charismatische Kätzchen, Konfetti und Wunderkerzen

Mit dem "Mütze Katze DJ-Team" aus Berlin komme der aktuelle Star am 90er-Jahre-Himmel, der zu den besten Live-Acts Deutschlands gehöre. "Zwei charismatische Kätzchen, eine Menge Konfetti, ein bisschen Wunderkerzen, Wasserbälle und Luftmatratzen – einfach eine Menge Spaß, die Garantie zum Mitsingen und Gänsehaut sind zu erwarten", ist in der Pressemitteilung zu lesen.

Außerdem wird zu Beginn des Freitagabends ein XXL-Bierpong-Turnier ausgerichtet, was sich bei den Musiker-Festen der vergangenen Jahre als sehr erfolgreich erwiesen habe. Für den Samstagabend wird dann eine unvergessliche Schlagerparty unter dem Motto: "100 Prozent Schlager live!" geboten. Als große Stars am Schlagerhimmel werden Anna-Maria Zimmermann, Anita und Alexandra Hofmann sowie die Live-Band Felix und Co. einen grandiosen Abend bieten, für den eigens eine große Tanzfläche aufgebaut wird. "Wir starten jetzt mit dem Vorverkauf, der Eintritt kostet 26 Euro", erklärt Musik-Vorstand Bruno Brucker. Neben den offiziellen Vorverkaufsstellen (siehe Info) können Eintrittskarten auch über die Internetseite der Trachtenkapelle und bei jedem aktiven Musiker erworben werden.

Der Festsonntag des Jubiläums wird dann ganz im Zeichen des Verbandsmusikfestes stehen. Nach dem Festgottesdienst im Festzelt und einem Frühschoppenkonzert werden beim nachmittäglichen Umzug mehr als 25 Kapellen mit etwa 1200 Musikern, Trachtenvereine und vieles mehr zu sehen sein.