Mühlenbach Beide Teams messen sich auf Augenhöhe

Vor allem Müller hat in dieser Saison schon mehrfach bewiesen, dass er gegen vermeintliche Favoriten nicht nur bestehen, sondern in solchen Duellen auch das Zünglein an der Waage sein kann. Und auf Vollmer war schon immer Verlass, egal in welcher Gewichtsklasse er aufgeboten wurde. Während eine Niederlage dem VfK Mühlenbach lediglich einen Tabellenplatz kosten würde, gerieten die Gastgeber bei einer Null-Nummer ungewollt in den Abstiegsstrudel. Bei Appenweier ist von demher der Druck deutlich größer als bei den Gästen . Ob Appenweier mit diesem Gegner umzugehen weiß, wird sich zeigen.

Die zweite Mannschaft des VfK Mühlenbach hat ihre Vorrunde schon abgeschlossen und legt von daher eine einwöchige Pause ein, bevor es am 27. Oktober zu Hause gegen den ASV Altenheim II mit den Rückrundenduellen weitergehen weit.