Mühlenbach Auch Vizetitel für die Mühlenbacher drin

Spannend war es zwischen VfK-Athlet Mario Eble und Josef Meßner. Der Mühlenbacher nutzte frühzeitig einen Beinangriff zur 1:0-Führung, die Meßner in der vierten Minute mit einem Take-Down zu seinen Gunsten drehte. Auch nachdem der Schuttertaler auf 3:1 erhöhen konnte, blieb der Kampf bis zum Schluss auf des Messers Schneide. VfK-Routinier Paul Vollmer (71 kg) hatte im für ihn ungewohnten freien Stil seinen Kontrahenten Pascal Fehrenbacher gut unter Kontrolle, musste aber in der fünften Minute eine äußerst kritische Situation überstehen, in der ihm eine Schulterniederlage drohte. Mit seinem 9:3-Punktsieg steuerte er zwei wichtige Mannschaftspunkte bei. Ohne Chance war danach Tobias Neumaier gegen RSV-Ass Tomi Hinoveanu. Der Gastringer punktete wiederholt mit Würfen aus dem Stand und der Bodenlage und wurde nach nur zwei Minuten 15:0-Überlegenheitssieger.

Damit stand es vor den beiden Schlusskämpfen in den 75 kg Klassen 13:13. VfK-Akteur Michael Wettlin ging gegen Marco Bräunig mittels Armzug früh 4:0 in Führung. Als er wegen Passivität in die Bodenlage musste und Bräunig mit einem Durchdreher punkten konnte, verletzte sich der Mühlenbacher am Oberarm. Trotzdem gelang es Wettlin, ein 4:4 über die Zeit zu bringen und aufgrund der höheren Wertung einen Mannschaftspunkt beizusteuern.

Entscheidung fällt im letzten Kampf

Die Entscheidung um den Gesamtsieg fiel nun zwischen Franz Vollmer und Dominik Fehrenbacher. Durch einen Konter geriet Vollmer zunächst in Rückstand, wurde danach immer stärker und kam letztlich zu einem ungefährdeten 9:3-Punktsieg.

Im Vorkampf unterlag der VfK Mühlenbach II gegen RSV Schuttertal II mit 9:17. Für die Hausherren waren Heiko Grießbaum (vier Punkte), Christoph Walter (drei) und Yannick Schwab (zwei) erfolgreich.