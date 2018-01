Mühlenbach Auch Karl Burger mag die Eisenbahn

Mühlenbach. Dass er ein besonderes Herz für den Mühlenbacher Kindergarten hat, zeigte der ehemalige Bürgermeister Karl Burger, indem er bei seiner Verabschiedung statt Geschenken um Spenden für die Einrichtung bat. Jetzt zeigte Kindergartenleiterin Elisabeth Schäfer dem frisch gebackenen Pensionär, was von dem Geld angeschafft wurde.

Im Turn- und Spielzimmer der Einrichtung saßen mehrere Kinder vertieft in das Spiel mit den neuen Lego-Duplo-Teilen, die von dem Spendengeld besorgt worden waren. "Wir haben uns für dieses Spielzeug entschieden, weil es sehr stabil und langlebig ist. Davon werden die Kinder in Jahrzehnten noch etwas haben", so Schäfer. Ein weiterer Vorteil sei, dass Lego-Duplo für Kinder unterschiedlicher Altersstufen geeignet sei – "von einem Jahr bis zum Grundschulalter", wie die Kindergartenleiterin sagte. Außerdem biete es viele unterschiedliche Möglichkeiten des Spiels und fördere die Kreativität.

Die Legoteile wurden gestern das erste Mal aufgebaut, nachdem sie in dieser Woche geliefert worden waren. Laut Schäfer habe der Anschaffungspreis bei rund 1000 Euro gelegen, jetzt sei sie am Überlegen, von den restlichen etwa 100 Euro passende Aufbewahrungskisten für die Legoteile zu kaufen.