Mühlenbach Allerbeste Erinnerungen

Es wird von daher ein schweres Stück Arbeit, wenn die Mühlenbacher beide Punkte von der Breg mitbringen wollen. Eine Niederlage würde den VfK Rang drei in der Tabelle kosten, da der hinter ihnen platzierte KSV Appenweier beim RSV Schuttertal vor einem Sieg steht. Kampfbeginn in der Jahnhalle in Furtwangen ist um 20 Uhr.

Der VfK Mühlenbach II hat in der Kreisliga Breisgau-Ortenau kampffrei und bestreitet am 8. Dezember gegen den RSV Schuttertal II den letzten Saisonkampf 2018.