Mühle, Museum und Kirche: Welche Denkmale in Burladingen am Sonntag geöffnet sind

Der Tag des offenen Denkmals wird an diesem Sonntag, 14. September, bundesweit gefeiert. Auch in Burladingen haben Denkmäler geöffnet – ein Überblick.

Der Denkmaltag wird koordiniert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, und er lädt die Bevölkerung dazu ein, das kulturelle Erbe der Heimat zu entdecken. Zahlreiche Denkmale, die sonst nur eingeschränkt oder gar nicht zugänglich sind, öffnen an diesem Tag und gewähren Einblicke in Geschichte, Architektur und Tradition. Was in Burladingen wann geöffnet ist:

Dorfmuseum Melchingen

Geöffnet ist es von 13 Uhr bis 17 Uhr. Das alte Fachwerkhaus an der Museumsgasse 1 wurde um 1766 erbaut. Mit Wohn- und Schlafbereich, Küche, Tenne, Speicher und Heuboden sowie Webstube und originalgetreuer Ausstattung vermittelt das Museum, wie das Leben und Arbeiten auf Schwäbischen Alb einst war.

In Melchingen ist am Sonntag aber nicht nur das Museum geöffnet, auch der Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt lädt zum Bummel ein. Traditionell am zweiten Wochenende bieten die Kunsthandwerker ihre Werke an. Mehr als 100 Stände bieten Waren an. Besucher finden dort quasi alles, von traditionellen Formen bis hin zu modernem Design. Die angebotenen Waren werden ausschließlich in den eigenen Ateliers und Werkstätten hergestellt. Für die Bewirtung sorgen die Melchinger Vereine.

St.-Anna-Kapelle

Geöffnet ist die Kapelle von 11 Uhr bis 16 Uhr. Die erste St.-Anna-Kapelle auf dem Kornbühl bei Salmendingen entstand um 1507. In den folgenden Jahrhunderten wurde die Kapelle stetig erneuert. 1744 wurde die Kapelle erweitert, 1754 folgte ein Anbau. 1968/69 wurde die Kapelle gründlich renoviert. Der Renaissance-Altar stammt aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Der auf den Berg führende Kreuzweg mit den 14 Stationen und den drei Kreuzen, die den Kalvarienberg symbolisieren, wurde 1886 angelegt.

Die Heilige Anna die Patronin der Mütter, Ehefrauen und der Armen, und wird um Schutz vor Krankheiten und Unfällen angerufen. Früher betreuten Einsiedler, die sich zu einem mönchischen Leben verpflichtet hatten, die Sankt-Anna-Kapelle. Die St. Anna-Kapelle ist am Tag des offenen Denkmals geöffnet und zeigt den Altar sowie eine Auswahl an Fotografien. Ansprechpartner sind vor Ort.

Albmühle

Das Denkmal hat von 11 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Die Albmühle liegt an der L 385 zwischen Stetten unter Holstein und Hörschwag. Die Albmühle, die auch als Walzmühle bekannt ist, wurde durch den in der ARD ausgestrahlten Film „Der Hergott weiß was mit uns geschieht“ bekannt. Zwischen 1995 und 1999 besuchte der Filmemacher die Schwestern Marie und Klara Walz, die damals in hohem Alter waren mehrere Male.

In einer Filmbeschreibung heißt es weiter: „Die beiden Frauen sind die letzten Erben der Familie. Anstelle ihrer Brüder bewirtschaften die beiden den Hof. Unermüdliche Arbeit hält sie anscheinend auch geistig fit. Die Mühsal des Lebens prägt die beiden Frauen auch religiös. Sie leben aus ihrem unerschütterlichen Glauben.“ In den 90er-Jahren lebten die beiden Frauen unter längst vergangenen Bedingungen, ohne fließendes Wasser, Strom, Fernsehen und Waschmaschine. Die Mühle ist bis heute in ihrem originalen Zustand erhalten.