Mühle, Museum und Kirche: Welche Denkmale in Burladingen am Sonntag geöffnet sind

Der Tag des offenen Denkmals wird an diesem Sonntag, 14. September, bundesweit gefeiert. Auch in Burladingen haben Denkmäler geöffnet – ein Überblick.
Der Denkmaltag wird koordiniert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, und er lädt die Bevölkerung dazu ein, das kulturelle Erbe der Heimat zu entdecken. Zahlreiche Denkmale, die sonst nur eingeschränkt oder gar nicht zugänglich sind, öffnen an diesem Tag und gewähren Einblicke in Geschichte, Architektur und Tradition. Was in Burladingen wann geöffnet ist: