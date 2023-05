An eine Säule an der Bushaltestelle wurde mit Kreide geschrieben.

Mitte der Woche erreichte Bürgermeister Stefan Hammer ein Bild. Es zeigt eine Säule der Bushaltestelle vor der Mühlbachschule in Vöhringen. Mit Kreide wurde darauf ein Hakenkreuz und der Name Adolf geschrieben – für Hammer ein Unding. „Ich werde die Polizei noch informieren“, betont er. Das sei kein Scherz, sondern ernst zu nehmen. Und bis die Polizei nicht in Kenntnis darüber gesetzt sei, werde die Kritzelei auch nicht weggewischt.

„Es ist klar, dass sich dort nicht nur Schüler aufhalten“, erläutert der Bürgermeister. Doch die Thematik werde ernst genommen und es werde sicherlich Ermittlungen dazu geben. „Da ermittelt unter Umständen sogar der Staatsschutz“, meint Hammer. Noch sei völlig unklar, wie lange es die Kritzelei schon gibt oder wer dahinter steckt.