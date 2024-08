Mühlbachpokalturnier: SG Vöhringen holt sich den Sieg gegen den Gastgeber

1 Die SG Vöhringen jubelt in diesem Jahr über den Sieg beim Mühlbachpokalturnier. Foto: Manfred Hagist

Beim Mühlbachpokalturnier testeten auch in diesem Jahr die acht beteiligten Teams kurz vor Beginn der neuen Saison ihre Spielstärke in 16 spannenden Begegnungen. Gastgeber war der SV Fischingen.









Bei den Teilnehmern gab es doch auch die eine oder andere Neuverpflichtung, die man mit Interesse beobachtete. Nach dem Vorjahressieger, der TSG Wittershausen, wurde der Pokal auch in diesem Jahr in die Gesamtgemeinde Vöhringen geholt, die SG Vöhringen besiegte in einem packenden Finale Gastgeber Fischingen mit 1:0 durch einen sehenswerten Treffer von Nico Link.