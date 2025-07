Hohe Taktung für die TSG Balingen Verletzte Spieler und eigene Fehler als Makel – zwei Testspiele in dieser Woche

Nach dem Erfolg beim Mey Generalbau Cup spielen die Balinger bereits am Mittwoch in Oberensingen. Am Wochenende geht es nach Ravensburg – und dann wartet auch schon das Trainingslager.