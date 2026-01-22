Mühlbachpokal in Empfingen: Tore satt im Finale – Wittershausen schlägt Vöhringen mit 6:4

Bei der Hallenversion des Mühlbachpokals siegt das Team nach einem 6:4 im Finale gegen die SG Vöhringen. Der VfR Sulz schlägt Bergfelden im „Kleinen Finale“ mit dem selben Ergebnis.
Der vom FC Holzhausen ausgerichtete Mühlbachpokal in der Empfinger Täleseehalle erlebte wie schon 2024 ein Finale zwischen der TSG Wittershausen und SG Vöhringen. Und erneut jubelte nach diesem Lokalkampf die TSG. Das Team von Spielertrainer Jannik Schneider setzte sich mit 6:4 durch. Gleich im ersten Spiel der Gruppe B gab es bei dieser Paarung noch ein 2:2