Mühlbachpokal in Empfingen: Tore satt im Finale – Wittershausen schlägt Vöhringen mit 6:4

Bei der Hallenversion des Mühlbachpokals siegt das Team nach einem 6:4 im Finale gegen die SG Vöhringen. Der VfR Sulz schlägt Bergfelden im „Kleinen Finale“ mit dem selben Ergebnis.

Der vom FC Holzhausen ausgerichtete Mühlbachpokal in der Empfinger Täleseehalle erlebte wie schon 2024 ein Finale zwischen der TSG Wittershausen und SG Vöhringen. Und erneut jubelte nach diesem Lokalkampf die TSG. Das Team von Spielertrainer Jannik Schneider setzte sich mit 6:4 durch. Gleich im ersten Spiel der Gruppe B gab es bei dieser Paarung noch ein 2:2

SGV-Spielertrainer Denis Gonszcz, der als Torhüter fungierte, traf im Finale zwar zum 1:0, dann drehte Felix Büttner aber per Doppelpack die Partie. Nick Heizmann glich für Vöhringen aus, doch die TSG zog durch einen Doppelpack von Steven Kottas und ein Tor von Rico Müller auf 5:2 davon.

Ein verdienter Sieger

Die Partie war aber noch nicht entschieden, weil Marco Schöninger und Gonszcz per herrlicher Einzelleistung den Anschluss herstellten. Schneider selbst traf dann aus der eigenen Hälfte zum 6:4. „Für die neutralen Zuschauer gibt es nichts Besseres als solch ein Finale, es ging wirklich hin und her. Ich bin stolz auf mein Team, jetzt wird noch gefeiert“, erklärte Schneider. Gonszcz merkte an: „Wittershausen ist eine tolle Hallenmannschaft und hat am Ende spielerisch auch verdient gewonnen.“

Eine aufregende Partie war auch das 1. Halbfinale: Durch zwei Tore von Felix Plocher legte Sulz gegen Wittershausen vor, diese setzten in der Folge auf Feldspieler Benedikt Maier als mitspielenden Torhüter und lagen nach dem Tor von Jannik Schneider 3:2 in Front. Dann wendete sich das Blatt und Sulz führte dank Dennis Mutschler 4:3. Maier hatte aber die passende Antwort und brachte sein Team ins Zehnmeterschießen. Hier hatte die TSG die besseren Nerven und siegte in Summe 8:6.

SV Bergfelden wird Vierter

Im 2. Halbfinale schlug sich der SV Bergfelden gegen die SG Vöhringen zunächst sehr wacker und traf beim Stand von 0:0 die Latte. Dann traf ausgerechnet Nick Heizmann gegen seinen Heimatverein zum 1:0 und brach den Bann. Der A-Ligist schraubte das Ergebnis in der Folge unter anderem durch zwei weitere Heizmann-Treffer auf 7:0 in die Höhe. Der SVB führte im Spiel um den 3. Platz dann zwischenzeitlich 4:2 gegen den VfR Sulz, der am Ende jedoch mit 6:4 siegte.

So lief die Gruppe

In der Gruppenphase mussten in Gruppe A der SV Fischingen (3 Punkte) und die SGM Hopfau/Leinstetten (1) die Segel streichen. Bergfelden sichere sich im finalen Gruppenspiel mit dem 4:1-Sieg gegen Fischingen das Ticket fürs Halbfinale.

In Gruppe B startete Bochingen mit einem Erfolg gegen die SGM Sulz/Sigmarswangen/Holzhausen, unterlag aber dann gegen Vöhringen (1:2) und kam gegen Wittershausen nur zu einem 1:1 – man hätte einen Sieg für das Halbfinale benötigt. Die SGM schied punktlos aus.