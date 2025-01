1 Die SG Vöhringen spielt in Gruppe A. Foto: Wagner

Am Donnerstagabend steht in Empfingen der diesjährige Mühlbachpokal an. Los geht es mit dem Spiel zwischen dem VfR Sulz und dem SV Bergfelden.









Link kopiert



Der 16. Januar (Donnerstag) steht in Empfingen ganz im Sinne des Mühlbachpokals. Das Hallenturnier, welches unter selbem Namen auch jährlich im Sommer ausgetragen wird, steigt wie auch in den vorherigen beiden Jahren in der Tälesee-Halle.