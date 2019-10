Mühlacker Mann schwebt nach Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Shisha in Lebensgefahr

Nach bisherigem Ermittlungsstand befand sich der junge Mann gemeinsam mit seiner Ehefrau am späten Dienstagabend in seiner Wohnung in der Rappstraße in Mühlacker. Gemeinsam rauchten sie Shisha und gingen anschließend gegen Mitternacht ins Bett. Die Wasserpfeife stellten sie in der Küche ab. Nach einiger Zeit wurde die Frau wach, da ihr Mann einen Krampfanfall hatte. Sie verständigte daraufhin umgehend den Rettungsdienst. Bei der anschließenden ärztlichen Versorgung des Mannes schlugen plötzlich die Kohlenstoffmonoxid-Warner des Rettungsteams an, weswegen alle Personen umgehend die Wohnung verließen und die Feuerwehr hinzugezogen wurde. Auch die anderen Hausbewohner mussten vorsorglich ihre Wohnungen verlassen.