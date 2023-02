1 Mubarak Salami ist am Freitag bei einem Unfall gestorben (Archivbild). Foto: IMAGO/Hanno Bode

Die Dragons Rhöndorf trauern um einen ihren Spieler: Basketball-Profi Mubarak Salami kommt bei einem Unfall auf der Autobahn um Leben. Er wurde nur 26 Jahre alt. Die Hintergründe.









Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 ist der deutsche Basketball-Profi Mubarak Salami von den Dragons Rhöndorf ums Leben gekommen. Am Sonntag bestätigte sein Club aus der drittklassigen ProB-Liga einen entsprechenden Bericht des „Hamburger Abendblatts“. „Es geschehen Dinge, die sind nicht zu begreifen und kaum in Worte zu fassen“, schrieben die Dragons auf Twitter.

Der Unfall ereignete sich bereits am Freitagabend zwischen Berkhof und Schwarmstedt (Heidekreis) in Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei war Salamis Auto in Fahrtrichtung Hamburg mit einem Transporter kollidiert, der einen auf dem Seitenstreifen fahrenden Schwertransport absicherte.

Autos fangen Feuer und brennen voll aus

Das Auto schleuderte anschließend auf die linke Fahrbahn und stieß dort mit einem anderen Wagen zusammen. Beide Autos fingen nach den Angaben sofort Feuer und brannten vollständig aus. Der 28 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

Der mit 26 Jahren gestorbene Salami kommt aus Hamburg und war in den vergangenen beiden Jahren als Spieler des Eimsbütteler TV jeweils bester Scorer der ProB. Nach dem Abstieg seines Hamburger Clubs wechselte er im Sommer zunächst zu den SBB Baskets Wolmirstedt und dann im Januar weiter nach Rhöndorf.