Muay-Thai-Boxen in Schramberg

3 Stefan Edler (links) schaut genau hin, wie gut Tomasz Jawolski die Techniken im Muay Thai Boxen beherrscht. Foto: Dold

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Ein harter Aufwärtshaken, gefolgt von einem präzisen Tritt und Ellbogenschlägen – und das alles mit federnder Beinarbeit: Tomasz Jawolski bearbeitet im "Farrang Boxing Stadium" den schweren Sack mit allen Waffen, die das Muay Thai Boxen zu bieten hat.

Schramberg - Nach türkischem Reisebüro und italienischen Schuhladen ist nun am Ausgang des Schlossbergtunnels an der Abzweigung nach Lauterbach etwas für harte Jungs und Mädels geboten: eine Boxhalle für Muay Thai. Immer wieder gibt es interessierte Blicke von Passanten, was auf der anderen Seite des Schaufensters passiert.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen