3 Alte Sportsfreunde: Stephan Salscheider (links), der 2013 den Weltcup nach Albstadt holte, befragt Manuel Fumic. Die MTB-Legende ist erstmals in neuer Rolle als Teammanager dabei. Foto: Eyrich

Mehr Zuschauer denn je waren schon am Freitag beim UCI Mountainbike Weltcup in Albstadt. Nach dem spannenden Short-Track-Race hatten beim Empfang der Stadt alle Grund zum Strahlen.















Albstadt-Tailfingen - "Die deutsche Autobahn", so nennen die Cross-Country-Fahrer die anspruchsvollste Mountainbike-Weltcupstrecke: jene im Albstädter Bullentäle. Es waren knackige Insider-Informationen, die Stephan Salscheider von "Skyder" seinen Gästen beim Empfang der Stadt zum Auftakt des dreitägigen Weltereignisses im Bullentäle entlockt hat – in diesem Fall Manuel Fumic.

Als Teammanager ist Manuel Fumic gut ausgelastet

Der Welt-, Europa- und deutsche Meister hat 2021 nach fünf olympischen Spielen und 20 Jahren im Sattel ins Management des "Cannondale Factory Racing"-Teams gewechselt – und so viel zu tun, dass er viel zu selten aufs Bike kommt.

"Danke, dass Ihr den Weltcup hier gehalten habt!"

Thomas Wickles macht das schon seit zwölf Jahren und ist mit dem einzigen Frauen-Team "Ghost" "von Jahr zu Jahr erfolgreicher", was ihn ebenso freut wie die Atmosphäre beim deutschen "Heim-Rennen" in Albstadt: "Hier können wir den Leuten zeigen, wie geil der Mountainbike-Sport ist", sagte er und dankte Salscheider und der Stadt Albstadt, "dass ihr den Weltcup nach Deutschland geholt und hier gehalten habt".

Das Jagdrevier des Schirmherrn ist kurzzeitig rehfrei

Die Atmosphäre – schon am Freitag beim bisher bestbesuchten Short-Track-Rennen, bei dem sich Lokalmatorin Ronja Eibl Startplatz neun für das Elite-Rennen am Sonntag sicherte – begeistert auch Oberbürgermeister Klaus Konzelmann: so sehr, dass er gerne die Flucht der Rehe vor dem Sport in seinem Jagdrevier in Kauf nimmt, wie er schmunzelnd verriet. Zumal das Ereignis – mit der "Bikezone Albstadt" als Haupt-Partner – keine Eintagsfliege sei, sondern Gästen aus aller Welt Albstadt und seine Mountainbike-Trails näher bringe.

Schabel: "Organisatorisch läuft es hier wunderbar!"

"Albstadt ist auch für Radsportler eine Reise wert!" bestätigte Günter Schabel, Vizepräsident Leistungssport beim Bund Deutscher Radfahrer, entschlossen. "Organisatorisch läuft es hier wunderbar, das ist gut gewachsen."

Ohne die Vereine ginge gar nichts

Einen großen Anteil daran haben die zwölf Vereine, die mit über 600 Helfern all das erst möglich machen – und seit zwei Wochen im Einsatz sind, wie Frank Durst von der RSG Zollern-Alb betonte. Die Radsportgemeinschaft stellt alleine 150 Personen, welche die Trasse vorbereitet, Pfosten gesetzt, Flatterbänder gespannt und Absperrungen aufgebaut haben. Als Streckenposten passen sie auf, dass Zuschauer keine unliebsamen Begegnungen mit heranrasenden Weltklasse-Athleten machen.

Es entsteht ein Miteinander – und viele Kontakte

"Es heißt immer: In Albstadt muss was gehen – dabei wollen wir die Stadt unterstützen", betonte Alexander Beck von der Stadtkapelle Tailfingen, der das Miteinander schätzt, das dabei entsteht – auch die Kontakte zu anderen Vereinen.

Premiere für den Amtsleiter – schon Routine für sein Team

Für Markus Münch, dessen Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales die organisatorische Verantwortung trägt, ist es der erste Weltcup. Mit Marinus Merz und Hanna Pfaff hat er freilich gut eingespielte Mitarbeiter im Rennen, und mit Stephan Salscheider und Ingolf Welsch von "Skyder" eine Sport-Eventagentur im Rücken, die international aktiv ist – und viele Jahre Erfahrung hat.

Petrus hat Hilfe versprochen

Braucht’s nur noch schönes Wetter. "Aber wir haben ja schon immer gute Kontakte zu Petrus", konstatierte Konzelmann, der Schirmherr, der die Wettervorhersage schon kennt: Albstadts neunter Weltcup verspricht ein Renner zu werden.