MTB-Trail im Albstädter Bullentäle: Jetzt dürfen auch die Hobbyfahrer ran

Der Tailfinger Mountainbike-Kurs „Bullentäle“, der bisher ausschließlich als Rennstrecke diente, steht künftig auch Hobbyfahrern zur Verfügung. Am Montag wurde er eingeweiht.
Jahrelang war das Bullentäle Austragungsort von UCI Mountain Bike World Cups und Treffpunkt der Cross-Country-Elite; um ein Haar wäre er auch Schauplatz einer Weltmeisterschaft geworden – durch diese Rechnung machte allerdings Corona einen Strich. Der internationale Rennbetrieb kommt mittlerweile nicht mehr nach Albstadt, der nationale dagegen um so lieber – erst vor wenigen Wochen wurden im Bullentäle die deutschen Cross-Country-Jugendmeisterschaften der Altersklassen U17 und U15 ausgetragen.