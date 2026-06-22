MSC Falke Sulz: Generalprobe für deutsche Meisterschaft in Potsdam glückt

Der MSC Falke Sulz ist Ausrichter des dritten und vierten Laufs der süddeutschen Meisterschaft im Fahrrad-Trial – und die sind eine wichtige Standortbestimmung,
Das Sulzer Lengenloch hat seinem Ruf als Trial-Mekka Süddeutschlands wieder alle Ehre gemacht. Als einer der größten Vereine des Landes durfte er gleich zwei der insgesamt elf Läufe der süddeutschen Meisterschaft im Fahrrad-Trial ausrichten. 187 Fahrer gingen an den Start, darunter 21 aus Sulz. „Es herrschte an beiden Tagen tolle Stimmung. Viele Fahrer haben uns gesagt, dass die Bedingungen trotz des heißen Wetters richtig gut warten“, sagt Wolfgang Bräuning, der beim MSC Falke die Sparte Fahrrad-Trial leitet.