MSC Falke Sulz: Generalprobe für deutsche Meisterschaft in Potsdam glückt

Das Sulzer Lengenloch hat seinem Ruf als Trial-Mekka Süddeutschlands wieder alle Ehre gemacht. Als einer der größten Vereine des Landes durfte er gleich zwei der insgesamt elf Läufe der süddeutschen Meisterschaft im Fahrrad-Trial ausrichten. 187 Fahrer gingen an den Start, darunter 21 aus Sulz. „Es herrschte an beiden Tagen tolle Stimmung. Viele Fahrer haben uns gesagt, dass die Bedingungen trotz des heißen Wetters richtig gut warten“, sagt Wolfgang Bräuning, der beim MSC Falke die Sparte Fahrrad-Trial leitet.

Start in höherer Klasse Für neun Sulzer Fahrer waren die beiden Heim-Läufe ein ganz besonderer Termin im Wettbewerbskalender, denn sie starten am kommenden Wochenende bei der deutschen Meisterschaft in Potsdam. Dort stellt der MSC Falke die größte Abordnung unter allen deutschen Vereinen. Die beiden Läufe der süddeutschen Meisterschaft stellten mit Blick auf die nationalen Titelkämpfe eine wichtige Generalprobe dar, weshalb mehrere Fahrer im Lengenloch in einer höheren Klasse starteten als dann in Potsdam. „Das macht man gerne so, um sich besser vorzubereiten“, erklärt Wolfgang Bräuning.

Von dieser Stragie Gebrauch machte Falke-Fahrer Nils Bacher (Junioren). Der mehrfache deutsche Meister wurde in Sulz somit nur Dritter, wird in Potsdam aber in einer niedrigeren Klasse starten und somit Titelkandidat sein. Ebenfalls amtierende deutsche Meister sind Manuel Lang (Schüler), der gleich zwei Läufe im Lengenloch gewann, und Sidney Stöhr (Schüler U13), die Dritte wurde. „Alle drei sehe ich in Potsdam ganz klar auf dem Podest“, betont Wolfgang Bräuning.

Sohn ist angeschlagen

Vergangenes Jahr bei den deutschen Meisterschaften knapp am Treppchen vorbeigeschrammt ist Ben Winkler (Schüler U13). Auch er gewann seinen Lauf in Sulz und ist aus Sicht des Spartenleiters ebenfalls ein Medaillenkandidat in Potsdam. Ebenso räumt er Simone Hertter (Spezialisten), die in Sulz Zweite wurde, Podestchancen ein. Und dann ist da noch sein Sohn Ben Bräuning (Elite), der bei den süddeutschen Meisterschaften Bronze holte. „Er ist momentan gesundheitlich angeschlagen. Da muss man abwarten, wie es bis Potsdam mit seiner Genesung läuft“, meint Wolfgang Bräuning.

„Die süddeutsche Meisterschaft ist eine echte Standortbestimmung für die deutsche Meisterschaft, weil die meisten der besten Fahrer aus Süddeutschland kommen“, unterstreicht der Spartenleiter den sportlichen Stellenwert der beiden Läufe. Klar machte er aber auch: „Die beiden Läufe haben allen unseren Fahrern etwas gebracht – ob Teilnehmer bei der deutschenMeisterschaft oder erst seit acht Wochen dabei.“

Drei weitere Medaillen

Besonders erfreulich ist aus Vereinssicht, dass es neben den Potsdam-Startern noch drei weitere Falke-Fahrer bei der süddeutschen Meisterschaft aufs Podest geschafft haben: Max Jauch (Master), Luis Gall (Schüler U9) und Janosch Deck (Anfänger) holten jeweils Silber.