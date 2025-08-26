MSC Calw: Gerhard-Mitter-Gedächtnisrallye wieder da

Am 13. September setzt sich zum 41. Mal die Gerhard-Mitter-Gedächtnisrallye des MSC Calw in Bewegung – mit neuer Streckenführung.

Am Samstag, 13. September, ist es wieder so weit: Nach einem Jahr Pause geht die 41. Auflage der Gerhard-Mitter-Gedächtnisrallye des MSC Calw mit Start und Ziel an der Festhalle Deckenpfronn auf die Strecke. Eine Traditionsveranstaltung, die die Herzen der Motorsportfans höher schlagen lässt. Nicht nur wegen PS, Geschwindigkeit und faszinierender Fahrtechnik, sondern auch wegen der Anziehungskraft, die von den Rallyeautos – insbesondere den Retro-Modellen – ausgeht.

Wieder mit Retro-Rallye Ab Freitag, 12. September, wenn im Fahrerlager um 18 Uhr die Abnahme der Fahrzeuge beginnt, stehen die getunten Boliden wieder in Reihe und Glied zur Schau. Subaru, BMW, Mitsubishi, Opel, Porsche, Lancia, Audi, Ford, Golf – es sind vor allem die Oldtimer, die optisch der neuen Generation an Rallye-Autos den Rang ablaufen. Aus diesem Grund bietet der MSC Calw im Rahmen der Gerhard-Mitter-Gedächtnis-Rallye auch wieder eine Retro-Rallye an.

Für 2025 haben die Funktionäre des MSC Calw um den Vorsitzenden Alex Schönthaler und Sportleiter Sebastian Morlock in mühevoller Kleinarbeit drei Strecken mit insgesamt 35 Kilometer reiner Wertungsprüfung ausfindig gemacht. Gefahren wird rund um Nufringen, Schönbronn und erstmals auch rund um Aidlingen und Gärtringen.

Start um 12 Uhr

„Eine neue, spannende Strecke“ verspricht der MSC Calw, die von den teilnehmenden Fahrzeugen am Samstagvormittag abgefahren wird. Wenn es ab 12 Uhr gegen die Uhr geht, gibt der Co-Pilot das Tempo für den Fahrer vor. Rallyesport ist Teamarbeit, für die heute noch das Duo Walter Röhl und Christian Gaisdörfer steht. Audi Quattro, Monte Carlo – zwei Begriffe im Rallyesport, die Geschichte geschrieben haben. Vergleichbar mit einem Rainer Noller, Kai Otterbach, Michael Bäder oder der Gerhard-Mitter-Gedächtnis-Rallye-Legende Fritz Köhler, der zusammen mit Beifahrerin Petra Hägele auf ihrem BMW M3 Compakt zu den absoluten Publikumslieblingen zählen.

Bis zu 80 Teilnehmer

„Hinter einer Rallye steht eine Unmenge Arbeit – von der Genehmigung der Strecken über die Planung von Sicherheit- und Auslaufzonen bis Zuschauer-Hot-Spots-Planung und Einteilung der Streckenposten“, sagt MSC-Schriftführerin Susanne Schönthaler. Rund 250 Helfer sind bei der Rallye im Einsatz. Rund 70 bis 80 Teilnehmer erwartet der MSC Calw.