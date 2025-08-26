MSC Calw: Gerhard-Mitter-Gedächtnisrallye wieder da

Am 13. September setzt sich zum 41. Mal die Gerhard-Mitter-Gedächtnisrallye des MSC Calw in Bewegung – mit neuer Streckenführung.
Am Samstag, 13. September, ist es wieder so weit: Nach einem Jahr Pause geht die 41. Auflage der Gerhard-Mitter-Gedächtnisrallye des MSC Calw mit Start und Ziel an der Festhalle Deckenpfronn auf die Strecke. Eine Traditionsveranstaltung, die die Herzen der Motorsportfans höher schlagen lässt. Nicht nur wegen PS, Geschwindigkeit und faszinierender Fahrtechnik, sondern auch wegen der Anziehungskraft, die von den Rallyeautos – insbesondere den Retro-Modellen – ausgeht.