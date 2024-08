Die ADAC Pedelec-Fahrsicherheitstrainings beim MSC Black Forest vermitteln ein sicheres Gefühl auf dem Elektro-Rad. Der nächste Termin steht an.

Immer mehr Menschen steigen auf ein Pedelec um. Kein Wunder, denn die Räder mit dem eingebauten Rückenwind bieten ein neues, kraftsparendes Erlebnis. Mit den steigenden Pedelec-Verkaufszahlen nimmt jedoch auch die Unfallhäufigkeit zu.

Viele Menschen unterschätzen die starke Beschleunigung und das höhere Gewicht der elektrischen Fahrräder. Nicht nur Neulinge sollten sich deshalb etwas Zeit nehmen, um sich auf das veränderte Fahrgefühl einzustellen.

Spezielles Training

Aus diesem Grund bietet der ADAC Württemberg in Kooperation mit dem MSC Black Forest spezielle Pedelec-Fahrsicherheitstrainings an. Unter professioneller Anleitung können die Teilnehmenden die Grenzen eines Pedelecs austesten und erlernen dabei nützliche Fahrtechniken, die sich leicht in der Praxis anwenden lassen.

„Das ADAC-Pedelec-Training soll ein sicheres Gefühl auf dem Rad vermitteln und vor allem Spaß machen“, erklärt Frank Holoubek vom MSC Black Forest, der durch den ADAC Württemberg als Pedelec-Instruktor ausgebildet wurde. Neben Koordinations- und Reaktionsübungen stehen in den gut dreistündigen Kursen Anfahren, Bremsen, Ausweichen und das Verhalten in herausfordernden Verkehrssituationen im Mittelpunkt. Zusätzlich lernen die Teilnehmenden, wie sie Sitz und Lenker ihres Pedelecs optimal einstellen sowie den richtigen Umgang mit dem Akku.

Termine und Teilnahme

Das ADAC Pedelec-Fahrsicherheitstraining findet am 7. September 2024 statt, von 14 bis circa 17 Uhr. Veranstaltungsort ist das Gelände der Nestle Fenster GmbH, Lange Teile 1, Waldachtal-Hörschweiler.

Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro, ADAC Mitglieder zahlen nur 25 Euro. Für die Kursteilnahme ist ein eigenes Pedelec Voraussetzung. Zudem wird fahrradtaugliche Kleidung inklusive Helm empfohlen. Jeder Kurs ist auf zehn Personen begrenzt. Anmeldeschluss ist am 3. September 2024.

Die Anmeldung ist online möglich unter adac.de/pedelec-training