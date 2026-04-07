„Moving Shadows“ in Freudenstadt: Körperbeherrschung in Vollendung – faszinierende Bilder aus Licht und Schatten

Das Kölner Ensemble „Die Mobilés“ verzaubert das Publikum im Kurtheater als „Moving Shadows“ mit seinem Programm „On Fire!“ – trotz bescheidener Ausstattung und nur sieben Artisten.
Ein „feuriger“ Auftritt war versprochen und das Schattentheater hielt sein Versprechen. Das Publikum im nahezu ausverkauften Kurtheater staunte nicht schlecht über das Spektakel auf der Bühne. Die Veranstalterin „Magnetic Music“ aus Reutlingen zeigte ein Kulturangebot, das den Rahmen des Üblichen sprengte – dazu brauchte es nicht mehr als sieben Artisten, eine große Leinwand, Licht und Musik.