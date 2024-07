Mountainbikestrecke in Glatten: Warum der „Ladda-Trail“ jetzt noch mehr Spaß macht

1 Bei der ersten Führung am „Ladda-Trail“ in Glatten informierten am Sonntag Torsten Hermann und Thomas Schmid über den im Ehrenamt entstandenen Trail des SV Glatten. Foto: Ade

Beim „Ladda-Trail“-Infotag gab es am Sonntag jede Menge Wissenswertes zum Mountainbike-Trail des Sportvereins Glatten zu erfahren. Die Trailbauer, allen voran Torsten Hermann, stellten die im Ehrenamt gebaute Strecke Interessierten bei drei Führungen vor. Außerhalb dieser Führungen war freies Fahren möglich, was gerne genutzt wurde. Am Ende des Trails gab es für die Besucher Getränke, Grillwürste, Kaffee und Kuchen.