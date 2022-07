1 Um einen gestürzten Mountainbiker ins Klinikum bringen zu können waren in Schenkenzell am Samstag der Rettungshubschrauber, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz. Foto: Wöhrle/FFW Schenkenzell

Da ein Mountainbiker auf dem Weg vom Teisenkopfturm herab gestürzt war, mussten am Samstag die Feuerwehr Schenkenzell, Rettungsdienst, Hubschrauber und Polizei ausrücken.















Bei seiner Fahrt zwischen dem Waldhäusle und dem Teisenkopfturm bergab durch den Wald war ein Mountainbiker am Samstag um die Mittagszeit gestürzt. Er hatte auf einem Waldweg die Kontrolle über sein Rad verloren. Dabei überschlug sich der Fahrer, stürzte zu Boden und zog sich nach Angaben der Feuerwehr Schenkenzell einen Bruch des Unterschenkels zu.

Selbst Notruf abgesetzt

Der Radfahrer konnte selbst den Notruf absetzen und mit Hilfe des Handys seine Koordinaten an die Leitstelle durchgeben. Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Schenkenzell, die mit 15 Helfern am Einsatzort war, und dem zuvor alarmierten Notarzt wurde er in einen transportfähigen Zustand versetzt. Abschließend wurde der Radfahrer mit dem Rettungshubschrauber nach Offenburg in das Klinikum gebracht.