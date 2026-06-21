Mountainbiken in Albstadt: Bikepark Albstadt begeistert mit acht Strecken

Der Bikepark Albstadt lockt zahlreiche Gäste. Betreiber Holger Blum erklärt, dass der Downhill-Boom auch Familien begeistert. Ärgernisse bleiben nicht aus.

Albstadt und Mountainbike-Sport – das ist seit einigen Jahren ein überregional bekanntes Tandem. Neben den Strecken der Bikezone lockt insbesondere auch der Bikepark im Tailfinger Schalkental Besucher nach Albstadt. „Wir haben ein weites Einzugsgebiet“, berichtet Betreiber Holger Blum im Gespräch mit unserer Redaktion. Regelmäßig habe der Bikepark Gäste, die eine Anfahrt von bis zu 100 Kilometern oder mehr auf sich nehmen, um die Trails am Skihang hinabzufahren.

Inzwischen sind es acht Strecken beziehungsweise Streckenabschnitte, die der Bikepark anbietet. Holger Blum, selbst ehemaliger deutscher Downhill-Meister, hat alle Strecken und Streckenelemente selbst gebaut.

Sein erstes Downhill-Rennen ist er im Jahr 1993 gefahren, Blum blickt also auf rund 33 Jahre Erfahrung in der vergleichsweise noch jungen Sportart zurück. „Ich weiß, wie die Strecken aussehen müssen“, kann Holger Blum beim Streckenbau auf seine Expertise als Ex-Profi zurückgreifen. Dazu sei er durch den Bikepark-Betrieb gut in der Szene vernetzt und weiß über die aktuellen Trends in der Sportart Bescheid.

Spektakuläre Sprünge

Die neuesten Entwicklungen: Anders als früher, spricht der Downhill-Bikesport ein zunehmend breiter aufgestelltes Publikum an. „Inzwischen kommen auch Familien mit Kindern“, erzählt Holger Blum aus dem Alltag. Dementsprechend sind in den vergangenen Jahren auch weniger anspruchsvolle Routen am Tailfinger Skihang dazugekommen. Die Jüngsten sind sieben oder acht Jahre alt. Dazu ist eine Größe von circa 1,30 Meter nötig, um mit dem Schlepplift komfortabel nach oben gezogen werden zu können.

Bei der Jugend und jungen Erwachsenen seien wiederum spektakuläre Sprungelemente gefragt. Daher gibt es im Bike-Park-Albstadt seit dem Jahr 2025 eine sogenannte „Jump-Line“ mit einer 3,10 Meter hohen Rampe. Sprich: Für jeden Schwierigkeitsgrad ist eine Strecke dabei.

Geboren wurde der Downhill-Sport in Tailfingen im Jahr 2009. Ende Juni jenes Jahres war der Bikepark erstmals geöffnet – damals noch mit einer Strecke. „Am ersten Öffnungstag sind zirka 20 Besucher gekommen“, erinnert sich Holger Blum. Schnell hat sich der Zustrom an Gästen jedoch gesteigert. Heute sind je Öffnungstag durchschnittlich 70 Mountainbiker, je nach Wetter, am Tailfinger Skilift aktiv.

Unsere Empfehlung für Sie Bikezone in Albstadt Eine wichtige Säule für die Sportstadt Mit dem Opening ist die Bikezone Albstadt in die neue Saison gestartet. Die Veranstaltung beim Waldheim in Ebingen war ein Ereignis für die gesamte Familie. Reges Interesse herrschte für einen Workshop zu Spitzenkehren im nahen Wald.

Mit dem Bikepark hat Holger Blum ein Waldstück extra für Mountainbiker umgestaltet. 2014 wurde ein Bebauungsplanverfahren initiiert, das die Fläche mit fest abgesteckten Grenzen der Waldnutzung entwidmete. Damit dem Naturschutz Rechnung getragen wird, wurden zudem Ausgleichsflächen geschaffen und Streckenabschnitte angepasst.

Mit den Jahren sind immer mehr Streckenabschnitte hinzugekommen; ein weiterer Höhepunkt war die deutsche Meisterschaft, die im Jahr 2014 auf dem Gelände des Bikeparks ausgetragen wurde.

Seit seinem Bestehen trägt der Bikepark somit auch einen wesentlichen Beitrag zum Mountainbike-Tourismus in Albstadt bei. Und Holger Blum sogar darüber hinaus. Denn er hat unter anderem auch die Bikezone-Strecke des „Cube-Rocks“ und die ehemalige Weltcup-Strecke im Bullentäle gebaut.

Holger Blum, ehemaliger Downhill-Profi, betreibt den Bikepark in Tailfingen. Foto: Benjamin Roth

Eine neue Strecke im Bikepark ist vorerst nicht geplant. Vielmehr haben Holger Blum und sein Team genügend Arbeit, die derzeitigen Strecken zu verfeinern und instand zu halten. In Trockenperioden müssen beispielswiese Steine und loses Material von den Trails entfernt, dazu die Strecken freigemäht werden. Gewittergüsse im Sommer haben zudem Auswirkungen auf den Belag der Strecken.

Ärger unter der Woche

Neben dem Bikepark hat Holger Blum auch noch seinen stationären Fahrradladen in Gauselfingen unter der Woche zu betreuen. Dazu kommt die Streckenpflege unter der Woche – auch an den von Holger Blum betreuten Strecken außerhalb des Bikeparks. Sprich: Es ist mehr als genug zu tun.

Belohnt wurde das Engagement im Bikepark im vergangenen Jahr mit der Auszeichnung des Löwenmensch-Awards in der Kategorie durch den Verband Schwäbische Alb Tourismus.

Trotz aller erfreulicher Nachrichten, gibt es derzeit ein zunehmendes Ärgernis. Denn: Geöffnet hat die Anlage im Tailfinger Schalkental lediglich von Freitag bis Sonntag. Immer häufiger komme es jedoch vor, dass Downhill-Begeisterte unter der Woche auf den Bikepark-Strecken unterwegs sind. „Die Strecken dürfen nur mit Liftkarte während der Öffnungszeiten genutzt werden“, stellt Holger Blum klar. Das sei auch aus Sicherheitsgründen wichtig.

Unter der Woche kann die vorgeschriebene Sicherheitsausrüstung – Sturzhelm, Rücken- und Brustprotektor, Knie- und Ellenborgenschützer – nicht kontrolliert werden. Dazu sei der Bikepark-Bereich nur während der Öffnungszeiten von den Forstwegen abgesperrt. Demnächst will Blum daher weitere Hinweisschilder aufstellen. Das Problem sei aber keines, das nur im Tailfinger Bikepark vorkomme.