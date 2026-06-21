Mountainbiken in Albstadt: Bikepark Albstadt begeistert mit acht Strecken

Der Bikepark Albstadt lockt zahlreiche Gäste. Betreiber Holger Blum erklärt, dass der Downhill-Boom auch Familien begeistert. Ärgernisse bleiben nicht aus.
Albstadt und Mountainbike-Sport – das ist seit einigen Jahren ein überregional bekanntes Tandem. Neben den Strecken der Bikezone lockt insbesondere auch der Bikepark im Tailfinger Schalkental Besucher nach Albstadt. „Wir haben ein weites Einzugsgebiet“, berichtet Betreiber Holger Blum im Gespräch mit unserer Redaktion. Regelmäßig habe der Bikepark Gäste, die eine Anfahrt von bis zu 100 Kilometern oder mehr auf sich nehmen, um die Trails am Skihang hinabzufahren.