1 Tobias Steinhart ist mit Rang neun in Obergessertshausen ein guter Saisonauftakt gelungen. Foto: Mast-Sindlinger

Die Pedaleure der RSG Zollern-Alb starten in Obergessertshausen gut in die neue Saison.









Link kopiert



Nachdem Tobias Steinhart und Maximilian Wagenstetter bereits vor einer Woche ihren erfolgreichen Saisoneinstand in Italien und der Schweiz gaben, stieg das gesamte MTB-Team Dowe Simplon der RSG Zollern-Alb beim Auftakt der Internationalen MTB-Bundesliga und Nachwuchsbundesliga in Obergessertshausen in die Saison ein.