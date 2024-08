Die deutsche MTB-Marathonmeisterschaft hatte sich dieses Jahr eine illustre Location zur Siegerermittlung ausgesucht: Im Rahmen des Saarschleifen-Marathons wurden am Sonntag die besten Fahrerinnen und Fahrer in dieser MTB-Disziplin auf 95 Kilometern und 2600 Höhenmetern gesucht.

Anspruchsvolle Strecke verlangt Fahrern alles ab

Die anspruchsvolle Strecke mit vielen Singletrails, technischen Abfahrten und steilen Rampen zeigte sich als würdiger Rahmen für diese Meisterschaft. Hinzu kamen die hohen Temperaturen, die den Aktiven alle abverlangten.

RSG Zollern-Alb schickt Quartett an den Start

Unter der 67 Startern in der Eliteklasse war das Team Dowe Simplon der RSG Zollern-Alb mit vier Fahrern gut vertreten und setzte sich in dem illustren Starterfeld bemerkenswert in Szene. Kurz nach dem Start wurde es bereits recht schnell hektisch, da nach wenigen Kilometern eine erste längere Singletrail-Passage auf die Fahrer wartete, die Überholen fast unmöglich machte.

Früher Defekt bei Gabriel Sindlinger

In der Anfahrt auf diese erste technische Sektion ereilte Gabriel Sindlinger, einen der Dowe-Simplon-Fahrer, das Defekt-Pech, er holte sich am Vorderrad einen Defekt, den er beheben musste. Dieses Missgeschick spülte ihn ganz ans Ende des Feldes zurück.

Steinhart setzt sich in den Top Ten fest

Die anderen Fahrer der Albstädter Equipe, Tobias Steinhart, Florian Fink und Niklas Scherer, setzten sich in dieser frühen Phase des Rennens gut in Szene und ordneten sich alle unter den ersten 20 des Feldes ein. Mit zunehmender Renndauer wurden die Abstände zwischen den einzelnen Fahrern und Gruppen immer größer. Beeindruckend war, wie Tobias Steinhart sich zunehmend unter den besten zehn Fahrern festsetzte und schließlich mit Simon Schneller (Team Bulls) ab Kilometer 50 gemeinsam auf den Positionen sechs und sieben das Rennen bestritt.

Rang sieben der verdiente Lohn für eine starke Leistung

Beide kamen dann auch gemeinsam ins Ziel: Tobias Steinhart auf Rang sieben in der Zeit von 3:47:05 Stunden – mit knapp drei Minuten Vorsprung auf den Sieger des Albstädter Bike Marathons Matthias Alberti. Steinhart bot sich mit seiner starken Leistung der deutschen Marathon-Spitze mehr als Paroli.

Auch die RSG-Kollegen erreichen starke Platzierungen

Auch Steinharts Teamkameraden durften mit ihrem Auftritt mehr als zufrieden sein: Florian Fink, dem im letzten Renndrittel die Hitze zunehmend Probleme bereitete, erreichte in der Zeit von 3:59:34 Stunden Rang 16, Niklas Scherer in 4:13:40 Stunden Rang 22, und Gabriel Sindlinger arbeitete sich nach seinem anfänglichen Defekt noch auf Rang 29 in der Zeit von 4:18:47 Stunden vor.

Die Titel gehen an Andreas Seewald und Leonie Daubermann

Den deutschen Meistertitel errang mit einem Vorsprung von über 2 Minuten Andreas Seewald (Canyon Sidi MTB) in der Zeit von 3:39:52 Stunden vor Jakob Hartmann (Singer Racing Team) und Lukas Baum (Orbea Leatt Speed Company). Bei den Damen ging der Meistertitel an Leonie Daubermann (KTM Factory/4:31:33).