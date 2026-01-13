Mountainbike: Sindlinger fährt bei DM auf Rang 24

1 Gabriel Sindlinger zeigte eine solide Leistung. Foto: Mast-Sindlinger Die Bedingungen bei der Cyclocross-DM ändern sich über Nacht und stellen die Fhrer vor große Herausforderungen.







Extrem fordernde Bedingungen prägten die Deutsche Meisterschaft im Cyclocross in Bensheim und verlangten den Athletinnen und Athleten alles ab. Während der Kurs am Samstag noch komplett im Matsch versank, gefror der aufgeweichte Untergrund in der Nacht auf Sonntag. Tiefe, harte Rillen, wechselnde Bodenverhältnisse und teilweise unberechenbare Streckenabschnitte machten die Rennen technisch äußerst anspruchsvoll. Zahlreiche Stürze zeugten von der Schwierigkeit des Kurses, sorgten aber zugleich für Spannung und Dramatik. Trotz der widrigen Umstände strömten viele begeisterte Zuschauer an die Strecke und sorgten für eine eindrucksvolle Kulisse. Die lautstarke Unterstützung trug zu einer echten Meisterschaftsatmosphäre bei und motivierte die Fahrerinnen und Fahrer zusätzlich, an ihre Grenzen zu gehen. Mit am Start war auch Gabriel Sindlinger vom Team Dowe Simplon der RSG Zollern-Alb. Für ihn begann das Rennen unter schwierigen Voraussetzungen: Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit im Ausland konnte er im Vorfeld keine Bundesligapunkte sammeln und musste daher aus der vorletzten Startposition ins Rennen gehen.