Mountainbike: RSG-Nachwuchs hegt Ambitionen

Nach intensiven Vorbereitungen im Winter startet das Team Dowe Simplon der RSG Zollern-Alb Albstadt in die neue Saison. Personell bleibt das Team unverändert.
Nach einer intensiven Wintervorbereitung startet das Mountainbike-Team Dowe Simplon der RSG Zollern-Alb Albstadt hoch motiviert in die neue Saison. Vielfältige Trainingsreize, umfangreiche Einheiten und gezielte Trainingslager schaffen beste Voraussetzungen, um auch 2026 an die bisherigen Erfolge anzuknüpfen. Entsprechend gut vorbereitet zeigt sich das Team und blickt mit Zuversicht und Vorfreude auf die bevorstehenden Herausforderungen.