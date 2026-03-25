Mountainbike: RSG-Nachwuchs hegt Ambitionen

Nach intensiven Vorbereitungen im Winter startet das Team Dowe Simplon der RSG Zollern-Alb Albstadt in die neue Saison. Personell bleibt das Team unverändert.

Nach einer intensiven Wintervorbereitung startet das Mountainbike-Team Dowe Simplon der RSG Zollern-Alb Albstadt hoch motiviert in die neue Saison. Vielfältige Trainingsreize, umfangreiche Einheiten und gezielte Trainingslager schaffen beste Voraussetzungen, um auch 2026 an die bisherigen Erfolge anzuknüpfen. Entsprechend gut vorbereitet zeigt sich das Team und blickt mit Zuversicht und Vorfreude auf die bevorstehenden Herausforderungen.

Wagenstetter schafft Sprung ins Junioren-Nationalteam Personell bleibt das Team im Vergleich zur Vorsaison weitgehend unverändert, dennoch ergeben sich spannende Entwicklungen. Besonders hervorzuheben ist Maximilan Wagenstetter, der inzwischen am Olympiastützpunkt in Freiburg trainiert und den Sprung in die Juniorennationalmannschaft geschafft hat. Für ihn begann die Saison bereits früh mit zwei Rennen der UCI Junior Series in Albenga (Italien) und Rivera (Schweiz), bei denen er die Plätze 44 und 46 belegte.

Bilger und Schempp vertreten die RSG im U17-Landeskader

Marlene Bilger wurde neu in den Landeskader berufen, während David Schempp ein weiteres Jahr in diesem Kreis vertreten ist. Beide starten in der Altersklasse U17 – komplettiert wird das U17-Trio durch Hendrik Krüger. Im Elitebereich setzt das Team weiterhin auf die bewährten Kräfte Florian Fink, Niklas Scherer, Tobias Steinhart sowie Gabriel und Tobias Sindlinger.

Allerdings machen sich hier zunehmend die Herausforderungen bemerkbar, die sich aus der Vereinbarkeit von Leistungssport mit Studium und Beruf ergeben. Zudem befinden sich mit Florian Fink (Frankreich) und Gabriel Sindlinger (Dänemark) zwei Fahrer aktuell im Ausland, was zusätzliche Unwägbarkeiten für den Saisonverlauf mit sich bringt. Tobias Steinhart ist ebenfalls bereits in die Saison gestartet, musste jedoch beim Rennen in Rivera nach einem Sturz vorzeitig aufgeben.

Am Wochenende steigt der Saisonstart

Der offizielle Saisoneinstieg für den Großteil des Teams erfolgt am kommenden Wochenende beim Rennen der internationalen Bundesliga sowie der deutschen Nachwuchssichtung in Obergessertshausen. Die neue Saison verspricht somit Spannung und Entwicklungspotenzial. vor allem im Nachwuchsbereich, der einmal mehr im Fokus des Teams Dowe Simplon steht.