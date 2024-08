Die Moutainbike Marathon-Szene versammelte im Tiroler Skidorf Ischgl. Im Rahmen des „Ischgl Ironbike“ maßen sich sowohl Breiten- als auch Profisportler auf vier verschiedenen Strecken.

RSG-Biker sind gleich zweimal im Einsatz

Mit dabei waren auch Tobias Steinhart und Florian Fink vom Team Dowe-Simplon der RSG Zollern-Alb. Bereits am Vorabend des Marathons stellten die beiden sich der Konkurrenz beim Short Track-Rennen quer durch den Skiort. Steinhart und Fink mussten in der letzten Startreihe des Feldes starten und waren so in den ersten Runden zunächst damit beschäftigt, sich nach vorne zu arbeiten. Steinhart gelang dies etwas schneller als seinem Teamkollegen. Bereits nach wenigen Minuten hatte er sich in der Spitzengruppe eingefunden.

Fink muss im Short Track vorzeitig passen

Wenig später schaffte auch Fink den Sprung in die Spitzengruppe und war nach einem Drittel des Rennens zwischenzeitlich auf Rang vier unterwegs. Kurz darauf büßte der 22-Jährige jedoch den großen Kraftaufwand für das Schließen der Lücke und verlor den Anschluss zur Spitze. Kurze Zeit später riss dem Albstädter an einem Anstieg die Kette, so dass er das Rennen vorzeitig beenden musste. Steinhart versuchte währenddessen, Kräfte zu sparen und hielt sich konstant in den Top Fünf. Durch seine defensive Taktik verpasste er jedoch in der vorletzten Runde die entscheidende Attacke und überquerte die Ziellinie schließlich als Fünfter.

Fink verliert den Anschluss, Steinhart muss die Spitze ziehen lassen

Tags darauf ging es für die beiden RSG-Piloten direkt mit dem Marathon der „Hard“ Distanz weiter. 60 Kilometer mit knapp 2800 Höhenmetern galt es zu bezwingen. Zunächst schafften sowohl Steinhart als auch Fink den Sprung in die große Spitzengruppe. Nach 15 Kilometern musste Fink jedoch der Belastung des Vortages Tribut zollen und verlor den Anschluss. Steinhart behauptete sich weiterhin an der Spitze, musste jedoch im zweiten langen Anstieg mit fast 1200 Höhenmetern am Stück die Spitze ebenfalls ziehen lassen.

RSG-Duo landet in den Top Ten

Daraufhin hatten beide besonders an den sehr steilen Anstiegen Probleme, einen guten Rhythmus zu finden. Steinhart gelang es jedoch immer wieder in den Abfahrten, den Kontakt zu den besten Fünf herzustellen. In der letzten langen Abfahrt bis ins Tal schaffte er es, sich von seinem Wegbegleiter abzusetzen und beendete das Rennen nach 3:11 Stunden erneut als Fünfter. Fink hatte einen größeren Rückstand, schaffte es jedoch, das Rennen konstant zu Ende zu fahren und belegte schließlich den neunten Rang mit knapp zehn Minuten Rückstand auf seinen Teamkollegen.