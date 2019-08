Mountainbike Ronja Eibl sichert sich U23-Gesamtweltcup

Zunächst übernahm Haley Batten das Kommando. Sie riss eine Lücke von zehn Sekunden auf, während sich Ronja Eibl noch hinter der Britin Evie Richards aufhielt. Ende der zweiten der fünf zu fahrenden Runden schloss Martina Berta zu Eibl und Richards auf und fuhr anschließend entschlossen nach vorne. Sie übernahm die Spitze und vergrößerte ihren Vorsprung immer mehr.

Eibl ging an Richards vorbei, überholte zu Beginn der vierten Runde Batten und ging auf die Jagd nach Berta. Die Italienerin aber war vor allem in den zahlreichen Wurzelpassagen die Stärkere und hatte da eindeutige Vorteile. Und so baute die Junioren-Weltmeisterin des Jahres 2015 ihren Vorsprung bis auf 50 Sekunden aus, ehe Ronja Eibl noch mal zur Schlussoffensive blies. Die Grosselfingerin verringerte im ersten und einzigen längeren Anstieg den Abstand noch mal um knapp 20 Sekunden, doch Berta fuhr ihrem ersten Weltcup-Sieg in der U23-Kategorie souverän entgegen.

"Das ist mega"