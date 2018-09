Mountainbike MTB-Bundesliga zu Gast in Freudenstadt

Wie bereits am Vortag machten sich am Vormittag die Jugend- und Juniorenklasse auf die Jagd nach dem Tagessieg, bevor es bei der weiblichen und männlichen Eliteklasse auf die Jagd um wichtige Bundesligapunkte auf der vorletzten Station vor dem Finale in Titisee-Neustadt am kommenden Wochenende gehen sollte. Im Gegensatz zur Strecke am Samstag auf dem Marktplatz ging es gestern dann über Stock und Stein und um das Bärenschlössle gleich von Beginn an richtig zur Sache.

Das Elitefeld der Damen war erneut gespickt mit absoluten Ausnahmefahrerinnen, allen voran Olympiasiegerin Sabine Spitz, die mit dem Rennen in Freudenstadt ihre 25-jährige Cross Country-Karriere mit Platz vier beendete: "Es hat noch mal Spaß gemacht, die Bedingungen waren trotz der Regenfälle okay", meinte Spitz nach der Zieldurchfahrt.

Doch das Geschehen sollten andere Fahrerinnen beherrschen. Vom Start weg war es zunächst die Sprintsiegerin Nadine Rieder, die die Initiative ergriff und für ein schnelles Tempo sorgte. Nach der ersten von sechs zu fahrenden Runden hatte Rieder rund drei Sekunden Vorsprung. Ronja Eibl und Elisabeth Brandau, die bereits am Samstag lange ein Trio an der Spitze mit Rieder gebildet hatten, schlossen in Runde zwei auf, während Sabine Spitz mit etwas Abstand auf Rang vier folgte.