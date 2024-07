Beim dritten Lauf des schweizerischen ÖKK-Cups in Davos gelang Maximilian Wagenstetter vom Team Dowe Simplon der RSG Zollern-Alb ein beeindruckendes Rennen.

Durchwachsener Start für Wagenstetter

Von einem der letzten Startplätze des 45-Fahrer starken Feldes der U17-Kategorie ins Rennen gegangen, fand er zunächst nicht gut ins Renngeschehen. Auf der relativ kurzen und sehr zuschauerfreundlichen Runde, die sich direkt an den Ortskern von Davos anschloß, konnte Wagenstetter dann aber bereits ab Runde zwei Rang um Rang nach vorne fahren. Insbesondere in den Bergaufpassagen zeigte er eine gute Leistung, so dass am Ende Rang zehn in dem starken Feld für ihn in den Ergebnislisten stand.

Neben Wagenstetter waren seine Teamkameraden David Schempp, Ben und Simon Adler beim 6. Lauf des Schwarzwälder MTB-Cups am Start. Insbesondere die schwül-warmen Witterungsbedingungen machten den Sportlern während des Rennens im Südschwarzwald heftig zu schaffen. Im Rennen der U17-Klasse hatte auch Simon Adler Startschwierigkeiten. Mit zunehmender Renndauer fand er zu seinem Leistungsvermögen und lieferte insgesamt eine zufriedenstellende Vorstellung ab. Er überquerte als Elfter den Zielstrich.

Schempp und Adler starten aus der letzten Reihe

In der U15-Kategorie starteten David Schempp und Ben Adler beide aus der letzten Startreihe. Schempp hatte ursprünglich einen Startplatz in der ersten Reihe, verpasste jedoch aufgrund technischer Probleme den Vorstart. Adler hatte beim Start Pech, er fand nicht rechtzeitig in die Pedale und verlor deshalb wertvolle Zeit. Trotz dieser Handicaps arbeiteten sich beide schnell nach vorne. Adler fuhr lange Zeit im Mittelfeld und hielt sich direkt hinter Schempp. In der letzten Runde gelang Schempp schließlich eine beeindruckende Attacke, die ihm drei Plätze nach vorne brachte und ihm am Ende den 9. Platz sicherte. Adler konnte dieser Attacke nicht folgen, er belegt Rang 13.