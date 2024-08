Mountainbike: Lisa Sulzberger rast auf das Podest

Beim Ischgl Ironbike Marathon standen auch Frauen und Männer des Teams Sülzle Baukonzept – Sport Mabitz am Start. Bei besten Bike Wetter galt es, steile Anstiege und technisch anspruchsvolle Abfahrten rund um Ischgl zu bewältigen. Dabei waren die Fahrer bei verschiedenen Strecken gemeldet. Mit über 1000 Höhenmeter und Rampen über 20 Prozent gilt der Ischgl Ironbike Marathon als eines der härtesten Eintagesrennen im Marathon Bereich. Bei den technisch anspruchsvollen Abfahrten war ein hohes Maß an Konzentration gefordert.

Stopper schlägt sich prima auf der Extrem Distanz

Tobias Stopper startete über die Extrem Distanz, bei der 71 Kilometer und 3500 Höhenmeter zu meistern waren. Er fand früh seinen eigenen Rhythmus am Berg und fühlte sich auf den Abfahrten sehr wohl, so dass er einiges an Zeit gut machen konnte. Nach einer Zieleinlaufzeit von 4:39 Stunden erreichte er den 23. Platz in seiner Altersklasse und war damit sehr zufrieden.

Lesen Sie auch

Conzelmann freut sich über Top Ten Platzierung

Felix Conzelmann freute sich auf das Rennen in Ischgl. Er hat sich vorab ebenfalls, wie Teamkollege Tobi Stopper, für die Extrem Distanz entschieden. Nach dem Start positionierte er sich in einer Verfolgergruppe. Conzelmann fand sein Renntempo und zog dieses perfekt bis ins Ziel durch. Im Ziel landete er nach einer Fahrtzeit von 4:50 Stunden auf dem 9. Platz in seiner Altersklasse. Am Ende war Conzelmann mit seiner Leistung und dem Endergebnis sehr zufrieden.

Schwabenthan landet auf Rang vier

Thomas Schwabenthan startete über die Hard Distanz, auf es 59 Kilometer und 2700 Höhenmeter zu bewältigen galt. Er startete gut ins Rennen und mischte in den ersten eineinhalb Stunden mit um den zweiten Platz in der Master Wertung. Jedoch machten ihm die steilen Anstiege, vor allem gegen Ende des Rennens immer mehr zu schaffen. In den Abfahrten fühlte er sich sehr wohl und fuhr einiges an Zeit wieder herausfahren. Im Ziel beendete Schwabenthan das Rennen auf dem vierten Platz in der Wertung Master Lizenz und fuhr somit knapp am Podestplatz vorbei.

Sulzbergers starke Fahrt endet auf dem Treppchen

Lisa Sulzberger startete über die Medium Distanz mit 45 Kilometern und 2000 Höhenmetern. Sie erwischte einen nahezu perfekten Tag und beendete das Rennen nach einer Fahrtzeit von 2:59 Stunden auf dem zweiten Gesamtplatz