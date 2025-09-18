„Albstadt MTB Classics 2025“: Diese Straßen sind am Wochenende gesperrt

Straßensperrungen und Haltverbote gibt es bei der Albstadt MTB Classics 2025 von Freitag, 19. September, bis Sonntag, 21. September.

An diesem Wochenende findet von Freitag, 19. September, bis Sonntag, 21.September, die „Albstadt MTB Classics 2025“ im Bullentäle in Tailfingen und Truchtelfingen statt. Die Strecke befindet sich hauptsächlich im Bereich der vorhandenen Rennstrecke im Bullentäle. Der Rennmittelpunkt – Start und Ziel – befindet sich im Bereich der Fahrradstraße Katharinenstraße bis zur Straße „Am Reislebach“.

Seit Donnerstag sind die Fahrradstraße in der Katharinenstraße – Bereich Bullentäle – sowie die Parkplätze vor der Zollern-Alb-Halle, die Parkplätze „Am Reislebach“ und der Parkplatz der Zollern-Alb-Halle vollständig für den Fahrverkehr gesperrt. Außerdem werden im Rahmen der Veranstaltung von Freitag, 19. September, 12 Uhr, bis Sonntag, 21. September, 20 Uhr, die Straße „Im Wiesengrund“ zwischen Brückenstraße und die Straße „Im Ried“ sowie die Straße „Am Reislebach“ ab dem Cleanpark in Fahrtrichtung Norden und Im Ried gesperrt.

Die Straßensperrungen und Haltverbote dienen der Sicherheit der Teilnehmer sowie der reibungslosen Veranstaltung der Albstadt MTB Classics 2025.

Als Parkmöglichkeiten werden ab Freitag, 19. September, der Parkplatz Thalia, der Parkplatz bei der Lutherschule sowie der Parkplatz bei den Albstadtwerken zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen und detaillierte Streckenpläne unter www.albstadt-mtb-classic.org