„Albstadt MTB Classics 2025“: Diese Straßen sind am Wochenende gesperrt

Straßensperrungen und Haltverbote gibt es bei der Albstadt MTB Classics 2025 von Freitag, 19. September, bis Sonntag, 21. September.
An diesem Wochenende findet von Freitag, 19. September, bis Sonntag, 21.September, die „Albstadt MTB Classics 2025“ im Bullentäle in Tailfingen und Truchtelfingen statt. Die Strecke befindet sich hauptsächlich im Bereich der vorhandenen Rennstrecke im Bullentäle. Der Rennmittelpunkt – Start und Ziel – befindet sich im Bereich der Fahrradstraße Katharinenstraße bis zur Straße „Am Reislebach“.