Beim MTB-Bundesliga-Rennen in Heubach traf sich die internationale Mountainbike-Elite auf einer technisch anspruchsvollen Strecke. Die Bedingungen stellten höchste Anforderungen an die Fahrer: Die Strecke präsentierte sich staubtrocken, der Untergrund war lose und bot nur wenig Grip. Mehrere Fahrer mussten das Rennen nach schweren Stürzen vorzeitig beenden.

Steinhart muss nach Sturz aufgeben

Aus Sicht des Albstädter Dowe-Simplon Teams der RSG Zollern-Alb ruhte ein Teil der Hoffnungen auf Tobias Steinhart, der sich eine Platzierung um Rang zehn vorgenommen hatte. Doch Steinhart fand nur schwer ins Rennen. Erst ab der dritten Runde kam er besser in den Rhythmus, ehe technische Fehler und schließlich ein Sturz alle Hoffnungen zunichte machten. Enttäuscht musste er das Rennen vorzeitig aufgeben.

Sindlinger muss nach Atemproblemen Tempo reduzieren

Gabriel Sindlinger zeigte zunächst ein starkes Rennen. Mit einem überzeugenden Start positionierte er sich früh unter den Top 20. Im weiteren Rennverlauf bekam er allerdings Atemprobleme und musste das Tempo reduzieren. Dennoch kämpfte er sich solide ins Ziel und belegte am Ende Platz 28.

Marlene Bilger verpasst das Podest nur knapp

Neben den beiden Starten im Elite-Rennen ging für das Albstädter Team auch noch Marlene Bilger in der U15-Klasse an den Start: Auch sie hatte mit den trockenen und staubigen Bedingungen zu kämpfen. Nach starkem Beginn, wo sie teilweise das Rennen sogar anführte, musste sie drei Konkurrentinnen vorbei ziehen lassen und belegte am Ende Rang vier.

Wagenstetter fährt in Huttwil ein starkes Rennen

Während in Heubach die Elite der Welt um Punkte kämpfte, bot Huttwil (Schweiz) im Rahmen der ÖKK Bike Revolution ebenfalls packende Rennen in allen Altersklassen. Ein besonders starkes Rennen zeigte Maximilian Wagenstetter in der U17-Klasse. Nach einem starken Start führte er das Feld eine Runde lang sogar an. In der ersten Abfahrt fiel er dann jedoch auf Rang vier zurück. Weitere Starter der Albstädter Nachwuchs-Equipe waren David Schempp, der auf Platz 25 finishte und Hendrik Krüger auf Rang 46.