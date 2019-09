Mountainbike Bundesliga Schwarzwaldstadt ist bereit für DM 2020

Auch für die Bundesliga-Strecke gab es erneut großes Lob von den Sportlern. Ronja Eibl, die am Sonntag die Konkurrenz wie bereits im Vorjahr auf der zweiten Streckenhälfte deklassiert hatte, lobte vor allem die schweren Passagen wie den "Northshore", das eigens für das Bundesliga-Rennen vor drei Jahren gebaute Holzelement, oder auch die extreme Steigung mit 35 Prozejnt in der Spitze. "Der Kurs macht total Spaß. Ich fahre gerne hier, vor allem, weil die Strecke so abwechslungsreich gestaltet ist. Da wird man auch für die heftigen Anstiege und die vielen Höhenmeter entlohnt", so Eibl kurz nach ihrem Sieg.

Wir haben Ronja Eibl beim Rennen begleitet. Mehr gibt es im Video:

Skyder Sportpromotion und Freudenstadt Tourismus haben sich bereits nach ihrer dritten Auflage einen festen Platz im internationalen Mountainbike-Kalender gesichert. Allerdings wird die Bundesliga im Sommer 2020 nicht in Freudenstadt gastieren. Denn nach den tollen Veranstaltungen und der guten Organisation bekam Freudenstadt den Zuschlag, die Deutschen Meisterschaften auszurichten. Im Hinblick auf die WM in Albstadt und die Olympischen Spiele im nächsten Sommer ist das dann vermutlich das wichtigste Rennen der Mountainbiker auf dem Weg dorthin für die besten Deutschen Mountainbiker. Freudenstadt – im nächsten Sommer das Sprungbrett zu Olympia.