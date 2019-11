Mountainbike Black Forest Ultra Bike Marathon abgesagt

Man hoffe, in zwei Jahren mit Änderungen in Termin und Strecke erneut ein Rennen auf die Beine zu stellen, teilten die Veranstalter auf ihrer Homepage mit. "Wichtig ist uns dabei, dass die Seele unserer regional so bedeutenden Veranstaltung erhalten bleibt – auch wenn Strecken- oder Terminänderungen notwendig sind."

Das Auerhuhn ist in Deutschland vom Aussterben bedroht. Im Schwarzwald geht der Bestand seit rund 100 Jahren zurück. Das Töten eines Tiers ohne vernünftigen Grund ist laut Tierschutzgesetz verboten. Es drohen demnach bis zu drei Jahre Haft oder Geldstrafen.