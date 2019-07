Mountainbike Bike Marathon: In Römerstraße ist Teufel los

Dort bei etwa Kilometer 60 gibt es bei Reinhard Freund und seinen Mitstreitern jedes Jahr ein ganz besonderes Grillfest. Nachbarn und Freunde kommen zusammen und klatschen und feiern was das Zeug hält. Jeder Fahrer wird angefeuert, der Erste wie der Letzte, das sagt Reinhard Freund ist ehernes Gesetz - jeder soll sich wie ein Sieger fühlen.

Und so spielen sich Jahr für Jahr, seit eine Streckenänderung vor einigen Jahren den Bike Marathon durch die Römerstraße führte, besonders emotionale Szenen ab. Viele Fahrer werden insbesondere diese Momente in Erinnerung behalten, als sie in der Römerstraße frenetisch gefeiert wurden.

Aber seht selbst in unserem Video: