„Mountain Crew“ in Straßberg: Schmeia Hexa veranstalten Schlagerparty Mitte Mai – das ist geplant

Die Schmeia-Hexen in Straßberg organisieren im Mai mal wieder eine Großveranstaltung. Der Schlager steht dieses Mal im Mittelpunkt in der Schmeienhalle.

Straßberg darf sich schon recht bald, und zwar im Mai dieses Jahres, auf ein musikalisches Highlight freuen: Mit dem „Alb Spektakel“ verwandelt sich die Schmeienhalle am 15. und 16. Mai in eine große Bühne für Party- und Schlagermusik. An zwei aufeinanderfolgenden Abenden erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit bekannten Künstlern und bester Stimmung. Was in der Ankündigung der Straßberger Schmeia-Hexen so locker flockig daherkommt, ist im Hintergrund ein gewaltiger Organisationsaufwand. „Wir planen schon fast ein Jahr lang“, berichtet Volker Würz auf Anfrage unserer Zeitung. Und das, obwohl der Verein ja mit anderen Großevents wie der „Klingenden Bergweihnacht“ durchaus Erfahrung im Eventmanagement hat.​

Überall sei es heutzutage schwieriger, noch Helfer und Leute zu finden, die im Ehrenamt aktiv sind, so Würz. Umso stolzer ist man in Straßberg, dass es schon wieder klappt mit einer derartigen Veranstaltung. Den Auftakt bildet am Freitag „Die große Partynacht“. Ab 19 Uhr sorgt die „Mountain Crew“ aus Österreich für ausgelassene Feierlaune. Die Band ist bekannt für ihre energiegeladenen Auftritte, bei denen Alpen-Pop, Partyhits und moderne Sounds aufeinandertreffen. Mit ihrem Mix aus musikalischer Qualität und Showelementen hat sich die Gruppe in den vergangenen Jahren laut Ankündigung eine treue Fangemeinde aufgebaut. „Besucher dürfen sich auf einen Abend voller Stimmung, Tanz und mitreißender Musik freuen“, heißt es weiter.

Sitzplatzgarantie am Samstag

Am Samstag geht es dann nahtlos weiter. Es folgt dann „Das große Schlagerparty“-Event – ebenfalls ab 19 Uhr in der Schmeienhalle. Wichtig vorweg, sagt Organisator Würz: „Am Samstag sind beim Schlagerabend Sitzplätze garantiert.“ Präsentiert wird ein umfangreiches Line-up mit bekannten Namen der Schlagerszene. Mit dabei sind unter anderem Markus Wolfahrt, Frank Cordes, Nadin Meypo, die Gruppe Xanadoo, die Heimathelden sowie weitere Künstler wie Silvanas, 3mal1 und Simon Wild. „Das abwechslungsreiche Programm verspricht einen stimmungsvollen Abend für alle Schlagerfans“, heißt es von den Straßberger Hexen. Highlights sind an diesem Abend sicherlich Lokalmatador Frank Cordes aus Meßstetten und Markus Wolfahrt. Der gebürtige Bregenzer war von 1976 bis 2010 der Frontmann der bekannten Klostertaler. Volker Würz aber ist sich sicher: „Alle Acts werden begeistern.“

Musikalische Vielfalt

Kein Wunder also, dass die Veranstaltung von den Organisatoren als besonderes Highlight für die gesamte Region angekündigt wird. Neben der musikalischen Vielfalt werden natürlich auch Speisen und Getränke gereicht, wenngleich Würz hier noch keine Details preisgeben will. Tickets sind allerdings bereits im Vorverkauf bei der Straßberger Bäckerei Ströbel und Remensperger sowie über https://schwarzwaelder-bote.reservix.de/ erhältlich.

Mit dem „Alb Spektakel“ erwartet Straßberg ein Wochenende voller Musik, guter Laune und gemeinsamer Feiermomente. Veranstalter und Künstler hoffen derweil auf zahlreiche Besucher aus der gesamten Region, die gemeinsam zwei unvergessliche Abende mit Schlagerfreuden erleben möchten.