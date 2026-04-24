„Mountain Crew“ in Straßberg: Schmeia Hexa veranstalten Schlagerparty Mitte Mai – das ist geplant

Die Schmeia-Hexen in Straßberg organisieren im Mai mal wieder eine Großveranstaltung. Der Schlager steht dieses Mal im Mittelpunkt in der Schmeienhalle.
Straßberg darf sich schon recht bald, und zwar im Mai dieses Jahres, auf ein musikalisches Highlight freuen: Mit dem „Alb Spektakel“ verwandelt sich die Schmeienhalle am 15. und 16. Mai in eine große Bühne für Party- und Schlagermusik. An zwei aufeinanderfolgenden Abenden erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit bekannten Künstlern und bester Stimmung. Was in der Ankündigung der Straßberger Schmeia-Hexen so locker flockig daherkommt, ist im Hintergrund ein gewaltiger Organisationsaufwand. „Wir planen schon fast ein Jahr lang“, berichtet Volker Würz auf Anfrage unserer Zeitung. Und das, obwohl der Verein ja mit anderen Großevents wie der „Klingenden Bergweihnacht“ durchaus Erfahrung im Eventmanagement hat.